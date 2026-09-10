Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Định Quốc (SN 1957, trú phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra, Lâm Định Quốc mua 6.000m² đất tại khu phố 5, Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang với giá trị hơn 38 tỷ đồng.

Bị can Lâm Định Quốc - Ảnh: CACC

Tuy nhiên, thay vì ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Quốc chỉ ký hợp đồng ủy quyền với bên bán nhằm trốn khoản lệ phí trước bạ gần 200 triệu đồng.

Chưa dừng lại, sau đó Quốc bán lại mảnh đất trên cho người khác với giá thực tế 40 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong hồ sơ chuyển nhượng, Quốc chỉ khai giá trị giao dịch là 2 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định hành vi kê khai không đúng giá trị chuyển nhượng của Quốc đã làm thất thu số tiền thuế 910 triệu đồng.

Tính cả hai lần, số tiền Lâm Định Quốc bị xác định trốn thuế là hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý Lâm Định Quốc và những người liên quan theo quy định pháp luật.