Ngày 26/6, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Bá Ngọc (SN 2006, trú xã Pơng Drang) để điều tra về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Phan Bá Ngọc tại cơ quan điều tra. Ảnh: VKS

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 20/6, cháu M.K.H. (SN 2014, trú tại xã Pơng Drang) điều khiển xe máy điện chở Ngọc đi uống rượu và xem câu cá tại xã Pơng Drang.

Uống rượu xong, Ngọc đề nghị cháu H. chở đến khu vực rẫy nhà mình tại thôn Ea Ngai 9, xã Pơng Drang.

Quá trình này, Ngọc nhớ lại việc cháu H. còn nợ số tiền 6,5 triệu đồng nhưng chưa trả. Lúc này Ngọc yêu cầu H. trả nợ hoặc đưa trước 400 ngàn đồng để tiêu xài cá nhân.

Khi cháu H. nói trong người không có tiền, trong đầu Ngọc nảy sinh ý định giết H. để chiếm đoạt chiếc xe máy điện của nạn nhân.

Ngay lập tức, Ngọc dùng tay đánh H. nhiều cái vào mặt làm H. bất tỉnh rồi đem H. thả xuống giếng nước trong rẫy cách đó khoảng 100m.

Sau khi gây án, Ngọc lấy xe máy điện của cháu H. cầm cố được 8 triệu đồng, sử dụng 5 triệu đồng để chuộc xe máy của gia đình mà Ngọc đã cầm cố trước đó, số tiền còn lại Ngọc tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Qua xác minh và trích xuất camera, cơ quan công an xác định vào trưa cùng ngày, cháu H. điều khiển xe máy điện đi cùng một nam thanh niên.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Ngọc được Công an mời làm việc, tại đây đối tượng Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.