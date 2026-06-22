Ngày 22/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tạm giữ hình sự Phan Bá Ngọc (20 tuổi, trú tại thôn 9, xã Pơng Drang) để điều tra vụ án mạng khiến cháu M.K.H. (12 tuổi, trú cùng xã) tử vong.

Hình ảnh Ngọc chở cháu H. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, tối 20/6, do thấy cháu H. đi học không về, người nhà đã đến Công an xã Pơng Drang trình báo.

Qua xác minh và trích xuất camera, cơ quan công an xác định vào trưa cùng ngày, cháu H. điều khiển xe máy điện đi cùng một nam thanh niên.

Đối tượng nghi vấn là Phan Bá Ngọc nhanh chóng được mời đến trụ sở công an làm việc. Ban đầu Ngọc quanh co chối tội, không thừa nhận có liên quan đến sự mất tích của cháu H.

Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, Công an xã Pơng Drang phát hiện thi thể cháu H. dưới một giếng sâu trong rẫy cà phê. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Ngọc đã phải nhận tội.

Tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận đã hỏi cháu H. có tiền không và nạn nhân nói không có. Lúc này, Ngọc dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh hai phát vào mặt khiến cháu bé bất tỉnh.

Sau đó Ngọc bế cháu H. thả xuống giếng trong rẫy cà phê của gia đình và đậy nắp lại, rồi đem xe máy điện của nạn nhân đi cầm cố được 8 triệu đồng.