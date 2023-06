Ông Trần Hữu Côn (59 tuổi, quê quán Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng, hiện sống tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Người thiệt mạng là cháu gọi ông Côn bằng chú ruột. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai là do bức xúc vì mâu thuẫn đất đai nên đã ra tay sát hại.

Lợi dụng lúc nạn nhân đang ngủ tại nhà ở khu vực cánh đồng khu Phúc Hải 1 thuộc phường Đa Phúc (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), nghi phạm dùng dây điện từ ổ cắm chích vào bụng nạn nhân cho đến chết.

Đối tượng khai giết cháu là do mâu thuẫn đất đai, khẳng định nạn nhân là cháu con anh ruột nhưng đã chiếm đất của mình.

Đối tượng Côn đang chờ bắt xe để bỏ trốn vào miền Nam thì bị nhân dân phát hiện, báo công an. Ảnh: CTV

“Đất của mình mà nó biến thành của nó (nạn nhân-PV). Bức xúc quá, nó đẩy mình vào thế không còn đường sống. Nên đêm tối, nó ngủ nhà ngoài đồng thì mình dùng dây điện chích vào bụng”, đối tượng khai.

Nghi phạm cho hay, chích xong thì vội bỏ đi, không biết cháu chết. Lúc đó tinh thần bị hoảng loạn.

Sau khi cháu ruột tử vong, ông Côn tìm cách bắt xe khách trốn vào miền Nam.

Nghi phạm Trần Hữu Côn bình tĩnh khai tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV

Như đã đưa tin, khoảng 6h30 ngày 17/6, anh T.C.N. (32 tuổi) được phát hiện đã tử vong tại nhà

Anh N. tử vong trên giường, bên cạnh có sợi dây điện. Nghi vấn nạn nhân bị sát hại bằng điện, nên người nhà báo cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Vào cuộc điều tra, công an xác định ông Côn là nghi phạm nên đã phát đi hình ảnh truy tìm.

Nghi phạm bị công an vây bắt tại địa bàn xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng. Khi bị bắt, ông Côn tỏ ra bình tĩnh, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.