Ngày 9/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.S.G. (35 tuổi, quốc tịch Australia) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra, rạng sáng 30/5, tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (phường Hải Châu), L.S.G. bất ngờ có hành vi hung hãn sau mâu thuẫn nhỏ với một khách hàng đang ngồi trong quán.

Đối tượng đã đập vỡ điện thoại của người khác rồi dùng ghế gỗ đập phá nhiều tài sản, la hét, xô đổ đồ đạc tại khu vực quầy pha chế và nhiều vị trí bên trong quán.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với L.S.G. Ảnh: C.K

Hành vi quá khích khiến nhiều khách hàng và nhân viên hoảng loạn, phải tháo chạy ra ngoài. Chưa dừng lại, người này còn xông lên tầng lửng, đạp cửa, tiếp tục đập phá tài sản và khống chế một nam thanh niên. Chỉ khi lực lượng chức năng xuất hiện, đối tượng mới chấm dứt hành vi gây rối.

Cơ quan điều tra xác định vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của cơ sở và khiến nhiều người tụ tập trên tuyến đường Lê Hồng Phong trong đêm.

Quán cà phê bị đối tượng đập phá. Ảnh: G.X

Đối tượng đã làm hư hỏng nhiều điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng và các tài sản khác, tổng giá trị thiệt hại lên tới gần 383 triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an đã thu thập dữ liệu camera ghi lại diễn biến vụ việc.