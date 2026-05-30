Ngày 30/5, lãnh đạo UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng đang xác minh vụ một người nước ngoài đập phá tài sản tại quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong.

Theo thông tin ban đầu, tối 29/5, khi quán đang hoạt động, một nam du khách nước ngoài bất ngờ đứng dậy, cởi áo rồi liên tiếp đạp đổ bàn ghế, gây náo loạn bên trong.

Hành động bất ngờ của người đàn ông khiến nhân viên và nhiều khách trong quán hoảng sợ, phải nhanh chóng rời khỏi khu vực. Nhiều người dùng điện thoại ghi lại sự việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đưa người dân và khách ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Nam du khách sau đó bị khống chế để ngăn chặn hành vi tiếp tục phá hoại tài sản.

Sau vụ việc, quán cà phê bị hư hỏng nhiều tài sản, bàn ghế xáo trộn, cửa kính vỡ, máy móc và đồ trang trí hư hại.

Đại diện quán cho biết nhiều thiết bị giá trị như máy pha cà phê, máy xay cùng các vật dụng khác bị hư hỏng nặng.

Hiện quán tạm đóng cửa để khắc phục thiệt hại và phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.