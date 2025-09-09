Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng Nhã được xác định đã ra tay sát hại "vợ hờ" rồi chở thi thể phi tang dưới kênh nước cách hiện trường hơn 70km.

Nạn nhân là chị T.T.Đ (32 tuổi), trú tại ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường thi thể chị Đ. bị Nhã phi tang dưới kênh nước ở Tây Ninh. Ảnh: MĐ.

Điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định đã ly hôn và có hai con. Chị Đ. lên xã Đức Hòa làm công nhân, sau đó quen biết và chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thành Nhã.

Hai người thuê trọ tại ấp 3A, xã Đức Hòa (Tây Ninh). Trong quá trình chung sống, Nhã nảy sinh nghi ngờ chị Đ. có mối quan hệ tình cảm bên ngoài nên thường xuyên can ngăn.

Nguyễn Thành Nhã tại cơ quan công an. Ảnh: MĐ

Khoảng 19h ngày 29/8, Nhã bắt gặp chị Đ. cùng một người đàn ông khác đi ra từ nhà nghỉ tại xã Đức Hòa. Khi về đến phòng trọ, mâu thuẫn giữa hai người bùng lên.

Chị Đ. lấy dao tấn công Nhã. Trong lúc giằng co, Nhã đã đoạt được con dao, sau đó dùng tay đánh mạnh vào sau gáy nạn nhân khiến chị bất tỉnh. Sau đó ít phút, Nhã kiểm tra thì phát hiện chị Đ. đã tử vong.

Khoảng 24h cùng ngày, Nhã bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải, buộc chặt và dùng xe máy chở đi hơn 70km để phi tang dưới kênh nước thuộc khu vực xã Bình Hiệp. Khi biết công an đang truy tìm, Nhã đã gọi điện thoại tự thú.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.