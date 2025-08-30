Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lý Hoàng Nam (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Lý Hoàng Nam. Ảnh: Công an An Giang

Trước đó, ngày 29/8, Công an xã Châu Thành báo cáo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh về việc phát hiện anh H.V.S. (23 tuổi, ngụ trên địa bàn) tử vong bất thường trên giường, phần cổ có vết hằn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân tử vong và truy xét đối tượng gây án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nam là anh họ của S., đang làm bảo vệ cho một công ty tại phường Rạch Giá.

Khoảng 22h ngày 28/8, Nam từ phường Rạch Giá về nhà anh S. thắp hương cho bà ngoại. Tại đây, do bực tức vì H. (18 tuổi, em gái S.) thất hứa về việc dẫn đi chơi, Nam lấy dao kề vào cổ và có hành vi sàm sỡ nạn nhân. Anh S. đến can ngăn khiến H. bực tức.

Khoảng 1h ngày 29/8, trong lúc đang ngủ cùng giường với anh S., Nam phát hiện sợi dây thường dài khoảng 1m ở đầu giường. Nam lấy dây kề vào cổ S.

Lúc này, anh S. tưởng Nam đùa giỡn nên không phản ứng. Nam sau đó ngồi đè lên người, dùng dây thừng siết cổ nạn nhân đến tử vong. Thấy anh S. nằm bất động, Nam kéo chăn trùm kín mặt nạn nhân rồi xuống võng nằm.

Sáng cùng ngày, Nam về nhà trọ thay đồ rồi đến Công an xã Châu Thành đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.