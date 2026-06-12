Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam N.T.M.N. (21 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trạch) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, N. sống cùng con ruột là cháu N.G.B. (SN 2022) tại một nhà trọ trên địa bàn phường Vĩnh Trạch.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can N. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Trưa ngày 25/3, trong lúc nấu ăn, do bực tức vì cháu bé chạy chơi quanh khu vực bếp và không nghe lời nhắc nhở, N. đã dùng tay đánh mạnh vào mặt cháu bé khiến cháu ngã đập đầu xuống nền gạch.

Đến ngày 29/3, khi phát hiện con có những biểu hiện bất thường, N. mới đưa cháu đến bệnh viện điều trị.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến bạo hành trẻ em nên đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Mặc dù được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng, cháu bé đã tử vong vào ngày 31/3.