Tại lễ hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 diễn ra ngày 15/5, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục Trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, trong quý 1 năm nay, lực lượng chức năng đã khởi tố, điều tra 518 vụ xâm hại trẻ em với 649 đối tượng liên quan và 535 trẻ em là nạn nhân, tăng 25 vụ, tương đương 5,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, xâm hại tình dục trẻ em tiếp tục chiếm tỷ lệ cao nhất với 462 vụ, liên quan 507 đối tượng và 467 trẻ em bị xâm hại, tương đương khoảng 89% tổng số vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục Trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) chia sẻ thông tin tại hội nghị. Ảnh: N. Huyền

Liên quan các vụ bạo hành trẻ em gây bức xúc dư luận thời gian qua, bà Nga cho rằng xâm hại trẻ em là một dạng “tội phạm ẩn”, nhiều vụ việc diễn ra trong thời gian dài nhưng không được phát hiện hoặc không được thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng.

Theo bà Nga, thực tế cho thấy không ít trường hợp trẻ bị bạo lực kéo dài bởi cha dượng, người tình của mẹ hoặc chính người thân trong gia đình. Có những vụ việc xảy ra nhiều ngày, nhiều tuần nhưng các thành viên xung quanh không lên tiếng hay can thiệp.

Lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em nhận định đây là vấn đề đáng báo động, phản ánh sự thiếu hụt kiến thức về bảo vệ trẻ em cũng như kỹ năng làm cha mẹ tại nhiều gia đình.

Theo bà Nga, một khó khăn khác là hiện nay thiếu nhân lực làm công tác bảo vệ trẻ em ở cơ sở. Dù Luật Trẻ em đã quy định trách nhiệm của cán bộ bảo vệ trẻ em cấp xã từ năm 2017, song nhiều địa phương vẫn chưa bố trí đủ nhân sự.

Điều này khiến chính quyền cơ sở khó rà soát, theo dõi nhóm trẻ có nguy cơ cao, đặc biệt là trẻ sống trong gia đình có cha mẹ ly thân, ly hôn hoặc sống cùng cha dượng, mẹ kế.

Trong khuôn khổ chương trình, Cục Bà mẹ và Trẻ em cùng một đơn vị đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ phối hợp với 32 bệnh viện trên toàn quốc trao tặng 100.000 phần quà thiết yếu cho phụ nữ mang thai và bà mẹ sau sinh, đồng thời tổ chức hoạt động truyền thông ngoại khóa và trao khoảng 4.500 phần quà cho học sinh nữ tại nhiều địa phương trên cả nước.