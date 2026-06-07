Ngày 7/6, Công an phường Tam Thắng cho biết đã mời làm việc hai người liên quan đến vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em và sử dụng trẻ em bán hàng rong trên địa bàn.

Hai người này là Đỗ Thị T. (29 tuổi) và Phạm Văn D. (31 tuổi), cùng cư trú tại phường Tam Thắng.

Cơ quan chức năng làm việc với bà Đỗ Thị T. Ảnh: Công an phường Tam Thắng

Theo cơ quan công an, trước đó qua phản ánh và công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một số trẻ em không đến trường, có dấu hiệu bị người thân bạo hành và bị ép đi bán hàng rong nên vào cuộc xác minh và mời hai người trên đến làm việc.

Tại cơ quan công an, T. và D. khai đang trực tiếp nuôi dưỡng 7 trẻ em, có độ tuổi từ 5-15 tuổi. Trong đó, có 3 người là con chung gồm: Đỗ Tuấn Đ. (11 tuổi), Đỗ Thị T. (10 tuổi), Phạm Thanh P. (5 tuổi); 2 người là con riêng của T. gồm: Đỗ Thị H. (11 tuổi), Đỗ Tuấn B. (15 tuổi) và 2 em ruột của T. là Đỗ Thanh T. (11 tuổi), Đỗ Thanh Th. (7 tuổi).

Bước đầu, hai người này thừa nhận đã sử dụng 5 cháu phụ giúp bán trái cây tại các quán nhậu. Đồng thời, họ cũng thừa nhận có hành vi đánh Đỗ Thanh T. (em ruột T.) và cháu Đỗ Thị H. (con ruột T.), do các cháu không nghe lời.

Sau khi làm việc, Công an phường Tam Thắng đã yêu cầu T. và D. viết cam kết không tái diễn việc sử dụng trẻ em bán hàng rong, đồng thời không được có hành vi bạo hành đối với các cháu.

Công an phường Tam Thắng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.