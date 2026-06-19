Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục chửi bới, xô đẩy và có hành vi hành hung lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra tại một phòng làm việc của cơ quan công an. Người phụ nữ liên tục lớn tiếng xúc phạm, chửi bới các cán bộ đang thực thi nhiệm vụ. Mặc dù một người đàn ông được cho là người thân nhiều lần can ngăn, khuyên nhủ, người này vẫn không chấp hành và tiếp tục có hành vi chống đối.

Người phụ nữ liên tục chửi bới, xô đẩy và hành hung chiến sĩ công an. Ảnh: Cắt từ clip

Không chỉ liên tục chửi bới, người phụ nữ còn xô đẩy, tát và đá một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ. Trước hành vi chống đối, lực lượng chức năng đã khống chế người này để bảo đảm an ninh, trật tự.

Trao đổi với PV VietNamNet ngày 19/6, Thiếu tướng Bùi Đức Hải cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 17/6 tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.