Chiều 22/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên lao vào hành hung nam thanh niên trên đường phố ở Hà Nội.

Clip ghi lại hình ảnh 3 nam thanh niên mặc áo đỏ bất ngờ xông tới, liên tục đấm vào vùng đầu và người của một nam thanh niên mặc áo khoác màu đen.

Bị tấn công dồn dập, nam thanh niên mặc áo đen chống trả nhưng vẫn bị đối phương đánh tới tấp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào ngày 21/5 trên đường Vũ Hữu, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Nhóm thanh niên được cho là sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội (cơ sở 2 – 268 Vũ Hữu, Thanh Xuân).

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân xác nhận vụ việc và cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh.

Trong khi đó, đại diện Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội (cơ sở 2) cho biết đang xử lý và chưa có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ việc.