Ngày 16/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can gồm: Lê Ngọc Hanh (SN 1977); Phạm Anh Tuấn (SN 1970); Nguyễn Văn Quang (SN 1974); Trần Thị Thu Thảo (SN 1970), cùng trú tại xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình - nguyên là Chủ tịch, Kế toán, Thủ quỹ UBND xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũ (nay là xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Lê Ngọc Hanh, Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Văn Quang, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thu Thảo. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các bị can theo quy định của pháp luật.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2012 đến năm 2024, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý tài chính, ngân sách xã, không nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước các khoản thu từ xử lý vi phạm đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu quỹ đất công ích.

Thay vào đó, số tiền này được để ngoài sổ sách kế toán, sau đó quản lý, sử dụng và chi tiêu trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.