Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Danh Ngân (SN 1972; nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thạnh Đông), Nguyễn Huy Cường (SN 1983, kế toán nhà trường) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với các ông Danh Ngân, Nguyễn Huy Cường. Ảnh: CACC

Trước đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi tham ô tài sản xảy ra tại Trường Tiểu học và THCS Thạnh Đông.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 10/2023 - 6/2025, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, ông Ngân đã cùng ông Cường lập khống, nâng khống chứng từ sửa chữa thường xuyên và mua sắm của nhà trường nhằm chiếm đoạt tiền ngân sách để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan công an xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 663 triệu đồng.