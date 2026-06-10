Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 nguyên cán bộ Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhan Thanh Liêm. Ảnh: CACC

Ba bị can gồm: Nhan Thanh Liêm (SN 1967, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang; Triệu Văn Cang (SN 1965, trú tại 679 đường Ngô Quyền, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), nguyên Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp, Quản trị thiết bị và Đào tạo ngắn hạn Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang; Lê Trần Như Thủy (SN 1979, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), nguyên Kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang.

Kết quả điều tra xác định, năm 2019, Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang ký hợp đồng với Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thực hiện chương trình đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cấp độ quốc tế nghề Quản trị khách sạn, với tổng giá trị hơn 4,63 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nhà trường tiếp nhận và thu hơn 2,12 tỷ đồng, gồm hơn 1,79 tỷ đồng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp và 329 triệu đồng học phí của học sinh.

Hồ sơ, chứng từ thể hiện tổng số tiền đã chi hơn 2,77 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy số tiền chi thực tế chỉ hơn 1,17 tỷ đồng. Phần chênh lệch gần 1,6 tỷ đồng được các bị can sử dụng 28 hóa đơn, chứng từ khống để hợp thức hóa thanh toán.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.