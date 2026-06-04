Bị can Trần Thị Thanh Nguyên. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên (sinh năm 2002), ngụ khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đã phối hợp lực lượng Quản lý thị trường tỉnh và đặc khu Phú Quốc tiến hành kiểm tra hoạt động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Quốc Factory (tại khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc) do Trần Thị Thanh Nguyên làm giám đốc.

Tang vật hơn 350 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 350 sản phẩm gồm ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 1,69 tỷ đồng; đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử để phục vụ công tác điều tra.