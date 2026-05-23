XEM CLIP:

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cặp vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, theo Điều 226 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát.

Vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My khi bị khởi tố. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 12/5, Đội QLTT số 3 thuộc Cục QLTT TPHCM) phối hợp cùng Đội 6 - Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Chí Phát Luxury (số 166 đường Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn, TPHCM).

Quần áo được giới thiệu bán trên kênh Tiktok của vợ chồng Phát - My. Ảnh: CACC

Các loại giày giả thương hiệu nổi tiếng... Ảnh: CACC

... và cả đồng hồ giả thương hiệu Rolex. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này bày bán số lượng lớn quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ các loại có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn như: Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Rolex…

Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ tổng cộng 1.913 sản phẩm với tổng trị giá niêm yết gần 1,1 tỷ đồng.

Kết luận từ Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia xác định toàn bộ 17 danh mục hàng hóa bị thu giữ đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2021 đến tháng 5/2026, cặp vợ chồng Phát, My đã móc nối với các đầu mối trên mạng xã hội để nhập nguồn hàng giả mạo về Việt Nam.

Để tiêu thụ, các đối tượng kết hợp hai hình thức: bán trực tiếp tại cửa hàng Chí Phát Luxury và livestream, đăng bài bán trực tuyến thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok nhằm thu lợi bất chính.

Kho hàng của hộ kinh doanh "Chí Phát Luxury". Ảnh: CACC

Qua trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng và các tài liệu kế toán thu giữ được, cơ quan CSĐT làm rõ, chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, doanh thu từ việc bán hàng giả của các đối tượng lên tới hơn 4,5 tỷ đồng. Như vậy, trong khoảng 5 năm hoạt động, doanh thu buôn bán hàng giả thương hiệu nổi tiếng của vợ chồng Phát và My lên đến hàng chục tỷ đồng.