Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh được các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, dịch vụ vận chuyển, chuyển phát nhanh để kinh doanh, vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật. Một số mặt hàng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm, thực phẩm chức năng, xăng dầu, hàng tiêu dùng, cà phê bột… còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Một trong những giải pháp trọng tâm của Kế hoạch là đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm giảm nghèo thông tin cho người dân.

UBND tỉnh yêu cầu: “Tích cực truyền thông, phổ biến pháp luật, tuyên truyền về sự nguy hại, ảnh hưởng xấu của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong quần chúng nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người tiêu dùng; giúp phân biệt hàng thật, hàng giả; tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn, phương thức gian lận, lừa đảo để nhân dân biết, nâng cao cảnh giác và kịp thời thông tin cho cơ quan có thẩm quyền”.

Số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận các thông tin phản ánh về hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại: 0852.891.389.

UBND tỉnh giao Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng triển khai kế hoạch tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đáng chú ý là “phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời đưa tin, bài phản ánh tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phản ánh các biểu hiện tiêu cực, bao che, tiếp tay, bảo kê hoặc trực tiếp tham gia buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường thời lượng tuyên truyền về các chính sách, pháp luật; tuyên truyền kịp thời các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt”.

Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường cần “phối hợp với các cơ quan báo chí kịp thời thông tin, tuyên truyền về hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện công khai thông tin xử phạt vi phạm hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, nhất là các vụ việc gây hậu quả lớn hoặc ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm”.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia tố giác vi phạm; xây dựng các mô hình “khu dân cư không có hàng giả, hàng kém chất lượng”.