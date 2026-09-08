Ngày 8/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chung Thủy (SN 1997) về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, Thủy là nhân viên bán hàng của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, được giao làm việc tại quầy thuốc đặt trong Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba.

Trong quá trình làm việc, Thủy có nhiệm vụ trực tiếp bán thuốc, thu tiền, quản lý và nộp doanh thu về công ty.

Đối tượng Nguyễn Chung Thủy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định, năm 2023, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Thủy nhiều lần không nộp đầy đủ số tiền bán thuốc về công ty mà giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt là 356.712.286 đồng.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cần thận trọng trong tuyển dụng, bố trí nhân sự tại những vị trí liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản.

Các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, quản lý chặt hoạt động thu, chi và kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường nhằm hạn chế nguy cơ thất thoát tài sản.