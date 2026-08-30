Chiều 30/8, Báo Công an nhân dân dẫn thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, nạn nhân thứ hai tử vong là Vũ Huy L., sinh năm 2009, trú xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Nguyễn Ngọc A., 18 tuổi, trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An, tử vong tại hiện trường vụ nổ.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Bộ Công an

Vụ việc xảy ra khoảng 13h10 ngày 29/8 tại phòng 404, tầng 4 của khu nhà trọ ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ.

Vụ nổ khiến các phòng 403, 404 và 405 bị hư hỏng, một số khu vực xung quanh cũng bị ảnh hưởng.

Ngoài hai người tử vong, hai người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Công an Phú Thọ

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, nhóm người có mặt tại căn phòng đã tự chế pháo nổ. Trong quá trình thực hiện, pháo phát nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan vụ việc.