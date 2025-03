Làn sóng tẩy chay búp bê Baby Three đang lan mạnh sau khi thương hiệu Kính mắt Anna và nhà sáng tạo nội dung Đặng Tiến Hoàng (ViruSs) công bố ngừng hợp tác với nhà sản xuất Trung Quốc vì sản phẩm có hình ảnh liên quan tới việc vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 5/3, Kính mắt Anna công bố quyết định dừng hợp tác với nhà sản xuất Baby Three, dù cuộc gặp gỡ trước đó với CEO Tiểu Bạch đã rất thành công.

Hai bên đang thoả thuận ký kết hợp đồng sản xuất 10.000 sản phẩm Baby Three cho bộ sưu tập sắp ra mắt vào tháng 4/2025.

Nhiều người Việt tẩy chay búp bê Baby Three vì có hình ảnh giống “đường lưỡi bò”. Ảnh: B.M

Đại diện Kính mắt Anna cho biết, thương hiệu này chỉ tập trung vào sản phẩm kính mắt, việc hợp tác với Baby Three đơn thuần là một phần trong chiến lược nâng tầm trải nghiệm khách hàng của Anna.

Tuy nhiên, chiều 5/3, Kính mắt Anna nhận được thông tin về việc Baby Three đang vướng phải vấn đề về hình vẽ nhân vật gây tranh cãi.

Theo phía Kính mắt Anna, đại diện thương hiệu này đã thông tin rõ với đối tác Trung Quốc: “Cuộc gặp gỡ tại văn phòng của Baby Three tại Trung Quốc đã mở ra cho công ty tôi rất nhiều kế hoạch hợp tác mới lạ và đặc biệt trong năm 2025. Tuy nhiên, hôm nay tôi nhận được thông tin về việc sản phẩm Baby Three 'Thỏ thị trấn ver 2' có sử dụng hình ảnh không phù hợp.

Sự việc này dù vô tình hay cố ý, chúng tôi đều không đồng ý vì thiếu tôn trọng chủ quyền đất nước chúng tôi. Là một công dân Việt Nam, một doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng vấn đề quốc gia luôn là ưu tiên số 1. Vì vậy, chúng tôi rất tiếc vì chúng ta không thể tiếp tục dự án kết hợp giữa Anna và Baby Three”.

Khẳng định muốn mang tới khách hàng không chỉ sản phẩm chất lượng mà còn những giá trị văn hoá, nhân văn tốt đẹp, công ty quyết định dừng hợp tác với Baby Three.

Cùng ngày 5/3, nhà sáng tạo nội dung Đặng Tiến Hoàng (ViruSs) cũng chính thức thông báo dừng việc nhập khẩu và bán búp bê Baby Three, do phát hiện Baby Three “Thỏ thị trấn ver 2” có xuất hiện hình ảnh nhạy cảm trong phần thể hiện graffiti bọng mắt, nước mắt.

Thông báo của Kính mắt Anna và ViruSs thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người cũng cho rằng hình ảnh graffiti trên sản phẩm có nét tương đồng với “đường lưỡi bò”.

Từ đó dẫn đến làn sóng kêu gọi tẩy chay búp bê Baby Three tại thị trường Việt.

Theo thông tin do nhà sáng tạo nội dung ViruSs cung cấp, phía nhà sản xuất búp bê Baby Three phản hồi rằng mẫu khuôn mặt của Baby Three “Thỏ thị trấn ver 2” là một bức vẽ graffiti nghệ thuật gothic hoàn toàn ngẫu nhiên. Tất cả các đường nét, khối mẫu và biểu tượng đều dựa trên thiết kế theo phong cách nghệ thuật trừu tượng và giả tưởng. Không phản ánh ảnh hưởng tới bất kỳ hình ảnh, biểu tượng hoặc đường nét địa lý cụ thể nào trong thực tế.

“Nếu mọi người đặc biệt nhạy cảm với biểu cảm này, công ty chúng tôi sẽ ra lệnh ngừng sản xuất biểu cảm hình vẽ này trên khuôn mặt”, phía nhà sản xuất Trung Quốc cho biết.

Trao đổi với PV VietNamNet tối 6/3, ông Bùi Quang Cường, CEO Công ty CEO iViet Solution, cho rằng, cần đặc biệt chú ý tới những hình ảnh có thể vi phạm tới chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Ông khuyến nghị, khi phát hiện những hình ảnh có thể vi phạm tới chủ quyền lãnh thổ quốc gia, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam cần có sự kiên quyết, dứt khoát trong việc xử lý tình huống. Nếu có thể được thì nên trao đổi với đối tác về việc điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật Việt Nam.