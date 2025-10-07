Ngày 7/10, thông tin từ VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lốp (SN 1983, trú tại xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi gây tai nạn khiến 5 người bị thương, trong đó có 4 cháu nhỏ.

Phạm Văn Lốp bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 17h ngày 18/5, Phạm Văn Lốp điều khiển xe ô tô tải BKS 38C-175.40 chở vật liệu từ mỏ đá Khe Giàn, xã Kỳ Hoa về xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh. Khi lưu thông đến khu vực ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 8C và đường dẫn cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (thuộc thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Xuyên), tài xế Phạm văn Lốp đã rẽ phải theo hướng về xã Thạch Hà.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hùng Lê

Khi đi đến ngã tư nói trên, xe tải xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 38A-687.71 do anh Đậu Minh Đức (SN 1986, trú tại xã Cẩm Duệ) điều khiển, chở theo 4 cháu nhỏ, lưu thông trên Quốc lộ 8C hướng từ xã Cẩm Duệ đi xã Cẩm Xuyên.

Cú va chạm khiến hai xe lao xuống ruộng, xe tải lật nghiêng đè lên ô tô 5 chỗ. Anh Đức và 4 cháu nhỏ bị thương nặng. Hai xe hư hỏng, thiệt hại ước tính hơn 210 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, mặc dù phát hiện phía trước có xe con đang di chuyển cắt ngang qua đường, nhưng Phạm Văn Lốp không giảm tốc độ mà chỉ bấm còi xin đường và tiếp tục điều khiển xe đi vào ngã tư.

Khi xe con không nhường đường, Lốp phanh gấp, đánh lái tránh va chạm nhưng do khoảng cách gần, đầu xe tải vẫn đâm mạnh vào hông phải xe con, khiến cả hai xe lao xuống ruộng, xe tải lật nghiêng đè lên xe con.

Kết quả điều tra cho thấy, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ lỗi của Phạm Văn Lốp. Lốp đã không giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện đến nơi giao nhau, vi phạm Luật giao thông đường bộ.