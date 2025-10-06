XEM VIDEO:

Chiều 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bị can Chi được áp dụng biện pháp tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lê Thị Cẩm Chi nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: HD

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra mưa lớn dẫn đến ngập lụt cục bộ tại Km16+550 Quốc lộ 27 thuộc địa phận thôn 4, xã Dray Bhăng gây ùn tắc giao thông, nguy hiểm cho người đi đường.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, ông Lê Phước Toàn (41 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng đã chỉ đạo và trực tiếp cùng lực lượng của xã đến để phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân đi vào phần đường an toàn.

Đến khoảng hơn 21h cùng ngày, khi ông Toàn đang chỉ huy điều tiết giao thông thì bị xe ô tô 7 chỗ do Chi điều khiển theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột tông vào người, bị thương nặng và tử vong.

Chiếc xe sau đó chạy thêm khoảng 100m thì dừng lại; sau khi gây tai nạn, tài xế Chi đã rời khỏi hiện trường. Đến 8h40 ngày 4/10, Chi ra cơ quan Công an trình diện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Đáng nói, tại thời điểm ra trình diện, kết quả kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy cho thấy nữ tài xế này không vi phạm.

Điều khiển ô tô sau khi rời bàn nhậu

Quá trình làm việc, bị can Lê Thị Cẩm Chi thừa nhận có nhậu bia cùng nhiều người khác trước khi lái xe tông ông Toàn tử vong.

Theo bị can Chi, khoảng 17h30 chiều ngày 3/10, chủ một quán nhậu trên địa bàn xã Dray Bhăng và cũng là bạn bè nhờ bị can này tới phụ nấu ăn và thử món để chuẩn bị khai trương và được bị can này đồng ý.

Sau khi làm xong các món, bị can Chi cùng một số người khác ngồi ăn và có uống bia.

Khoảng hơn 21h cùng ngày, Chi rời khỏi quán nhậu và tự lái xe theo tuyến quốc lộ 27 đi về nhà.

Khi đến đoạn Trường THPT Y Jút thuộc thôn 4, xã Dray Bhăng, do thiếu quan sát, không giảm tốc độ nên xe của bị can tông trúng ông Lê Phước Toàn đang điều tiết giao thông khiến nạn nhân tử vong sau đó.

"Bình thường nếu có uống bia tôi đều gọi tài xế đến chở, tuy nhiên lúc đó do người nhà gọi gấp quá nên tôi tự chạy xe về. Tôi đã mắc sai lầm quá lớn và phải trả giá đắt", bị can Chi nói.