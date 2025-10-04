Tối 4/10, đại diện Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 mời tài xế có hành vi dừng ô tô trên cao tốc để bay flycam, quay hình đăng TikTok lên làm việc.

Theo đó, từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã cử cán bộ, chiến sĩ xác minh sự việc. Kết quả xác minh cho thấy, hồi 8h ngày 2/10, anh Nguyễn T.A. (SN 1991, trú tại Vĩnh Long) điều khiển ô tô mang BKS 64A-140.XX đi trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Tài xế T.A dừng ô tô trên cao tốc để bay flycam, ghi hình. Ảnh chụp màn hình

Đến Km122+900, anh T.A. dừng xe ở điểm dừng khẩn cấp trên cao tốc, sau đó dùng flycam ghi lại hình ảnh cảnh vật xung quanh để đăng lên TikTok cá nhân.

Làm việc tại cơ quan Công an, anh T.A. cho biết, lí do dừng xe ghi hình là thấy khung cảnh đẹp nên muốn lưu giữ lại khoảng khắc này.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, anh T.A. đã nhận thức được hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên đường cao tốc và xin chấp hành việc xử lý của CSGT.

Tài xế T.A. làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với lỗi "Dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định". Anh T.A. sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 khuyến cáo, làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc (bao gồm cả làn dừng xe khẩn cấp cách quãng) chỉ dành cho các xe bị sự cố hoặc các trường hợp bất khả kháng buộc phải dừng, đỗ xe và khi dừng, đỗ phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp; không được dừng, đỗ xe tùy tiện trên đường cao tốc. Mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.