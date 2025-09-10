Ngày 10/9, Công an tỉnh Lào Cai phát đi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Huyền (32 tuổi, trú TP Hải Phòng) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở của Huyền tại thôn Cao Minh 8, xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng.

Cơ quan công an thông báo quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với đối tượng Vũ Thị Thu Huyền. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng cấm xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV và các đơn vị có liên quan năm 2025. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là Nguyễn Thị Thanh Hiên (32 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV và Bùi Văn Khánh (33 tuổi) - chồng Hiên cùng về tội buôn bán hàng cấm.

Cảnh sát khám xét kho sản phẩm viên nang Quân vương Nhất sinh đan. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an phát hiện Vũ Thị Thu Huyền giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma, địa chỉ trụ sở tại số 16, tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương Nội, TP Hà Nội. Xưởng sản xuất đặt tại cụm 12, xã Thọ An, huyện Đan Phượng cũ (nay là xã Liên Minh, TP Hà Nội) có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV.

Quá trình điều tra xác định, Công ty cổ phần Dược phẩm ABI PHARMA đã bào chế, bán sản phẩm viên hoàn mềm Quân vương Nhất sinh đan cho Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV.

Để tiết kiệm chi phí sản xuất sản phẩm này, Huyền đã sử dụng các dược phẩm không đủ thành phần các chất như thông tin ghi trên hộp bao bì sản phẩm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ theo quy định.