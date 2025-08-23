Ngày 23/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hạ về tội Giết người.

Trước đó, ngày 17/8, Hà Thị Lai Hạ đã bị tạm giữ hình sự sau khi sử dụng dao gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái của chồng là anh N.T.D.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng Hà Thị Lai Hạ. Ảnh: CACC

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng, bắt giữ đối tượng Hạ để điều tra vụ án mạng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng 0h20 cùng ngày, 2 vợ chồng D. và Hạ cùng đi ăn liên hoan, uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Hạ đã sử dụng dao đâm anh D. Nạn nhân ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài, vẫn bị Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Cùng lúc này, ông M. và bà H. (bố mẹ của anh D.) can ngăn nhưng không thành. Nạn nhân bỏ chạy, ngã bất tỉnh ở sân nhà và tử vong sau đó.

Theo một người thân gia đình nạn nhân cho biết, vợ chồng này làm công nhân cùng công ty và cưới nhau năm 2019. Năm 2020, hai vợ chồng sinh được một người con trai và được bố mẹ D. cho ra ở riêng, ngay sát cạnh nhà ông bà M.