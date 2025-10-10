Chiều 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Triệu Quý (SN 2000, trú khu phố Ninh Tịnh 6, phường Bình Kiến) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Trần Triệu Quý là đối tượng hành hung một phụ nữ mang thai bán hàng tạp hóa trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên vào khuya 21/9.

Trần Triệu Quý tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu, đêm 21/9, Quý đến quán tạp hoá trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để mua mì ăn liền.

Khi gặp chị L.T.K.N. (25 tuổi, ngụ phường Bình Kiến) đang bán hàng, Quý hỏi mua 3 gói mì ăn liền hiệu Omachi thì chị N. nói “3 gói giá 30 ngàn”.

Nghe chị N. nói giá, Quý bảo “sao bán mắc dữ” rồi hăm dọa, chửi bới, đá vào ghế, cầm tiền đánh vào mặt chị N., sau đó đối tượng này tiếp tục đạp vào đùi chị N.

Khi mẹ ruột chị N. can ngăn và nói với Quý là N. đang có bầu, sao đánh vậy, đối tượng Quý không những không nghe mà còn đạp vào vùng bụng, ném dép vào người chị N.

Trước khi rời đi, Quý còn thách thức, hăm dọa rồi nói "mày biết tao là ai không?".

Sau khi vụ việc xảy ra, chị N. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Khi bị triệu tập làm việc, Trần Triệu Quý thừa nhận mục đích đánh chị N. là do bực tức vì “bán mì tôm đắt”.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho rằng, hành vi đánh, hăm dọa, uy hiếp phụ nữ đang mang thai của bị can Trần Triệu Quý là trái với đạo đức, làm mất an ninh trật tự nơi công cộng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, thể hiện tính côn đồ, thách thức pháp luật.