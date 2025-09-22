Ngày 22/9, Công an phường Tuy Hòa cho biết, đơn vị này đang xác minh vụ việc một phụ nữ mang thai bị người đàn ông đạp và ném dép vào người chỉ vì mâu thuẫn giá cả khi mua mì tôm.

Người đàn ông xăm trổ có hành vi đạp vào người phụ nữ mang thai 4 tháng. Ảnh cắt từ clip

Theo clip được lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 2h10 ngày 21/9, một người đàn ông xăm trổ bước vào cửa hàng tạp hóa ở cổng một bệnh viện thuộc phường Tuy Hòa để mua mì tôm.

Lúc này chị N. (35 tuổi, đang mang thai tháng thứ 4) báo giá một gói mì tôm là 10.000 đồng, người đàn ông này lập tức chê đắt.

Chị N. giải thích giá hồi giờ như vậy chứ không đắt, thì người đàn ông này chửi bới rồi lao vào đạp người phụ nữ đang mang bầu một cái.

Lúc này mẹ của chị N. chạy đến can ngăn cũng bị kẻ này đá vào người và luôn miệng thách thức, đe dọa. Sau cùng, người đàn ông xăm trổ lấy dép ném vào người chị N. rồi bỏ đi.

Chị N. cho biết, sau khi bị tấn công, chị đã phải nhập viện để theo dõi sức khỏe.

Hiện toàn bộ sự việc đã được chị N. trình báo lên công an để xử lý.