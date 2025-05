Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 đối tượng trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.

Các đối tượng gồm: Lương Hoàng Duy (SN 1992), trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Lê Quốc Trung (SN 1994), trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM; Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990), trú tại phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội và Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2001), trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, vào tháng 1/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện và phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Loạt xe sang thu giữ của các đối tượng "rửa tiền". Ảnh: Lê Dương

Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, đưa ra những thông tin sai sự thật. Sau đó, các chúng sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.