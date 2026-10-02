Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam TikToker Hoàng Quốc Minh để điều tra hành vi làm video cổ súy bạo lực, sử dụng các hành động tự gây sát thương nhằm thu hút người xem.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện, vào đầu tháng 9/2026, Hoàng Quốc Minh (tức “Minh Sầm Sơn”) có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi hoạt động trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Hoàng Quốc Minh (SN 1991, trú tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Nam Sầm Sơn), chủ tài khoản TikTok “Minh Sầm Sơn”, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy đã trở về địa phương.

Đối tượng Hoàng Quốc Minh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau đó, Minh xây dựng kênh TikTok để phát trực tiếp, đăng tải những hình ảnh mang tính chất giang hồ, bạo lực nhằm thu hút người xem và kiếm tiền từ hoạt động này.

Để tăng thu nhập, Minh bàn bạc với một số người cùng tham gia các phiên thách đấu (thường gọi là PK Live). Các bên kêu gọi người xem tặng quà để phân định thắng, thua, đồng thời thỏa thuận người thua phải thực hiện “hình phạt”.

Đáng chú ý, những “hình phạt” này là các hành động nguy hiểm, sử dụng đồ vật có khả năng gây sát thương tác động vào cơ thể. Mức độ nguy hiểm được đẩy lên theo số tiền và quà tặng nhận được.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được. Ảnh: CACC

Trong các phiên phát trực tiếp, những người tham gia còn chửi bới, thách thức, kích thích tâm lý muốn chứng kiến người thua phải chịu hậu quả, qua đó lôi kéo người xem tiếp tục tặng quà và chuyển tiền.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Quốc Minh, lực lượng chức năng thu giữ nhiều công cụ, phương tiện được sử dụng phục vụ hoạt động phát trực tiếp trên TikTok.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng và làm rõ hành vi của những người có liên quan.