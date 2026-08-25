Ngày 25/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Hằng (SN 1992, trú xã Đồng Tiến) về tội Lừa dối khách hàng.

Theo điều tra, năm 2023, Hằng bắt đầu tìm hiểu, kinh doanh sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum. Tuy nhiên, do giá thành cao, việc kinh doanh gặp khó khăn.

Lê Thị Thanh Hằng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trong quá trình tham gia các nhóm mua bán sâm, Hằng nhận thấy sâm Lai Châu có đặc điểm, hình thái tương đồng với sâm Ngọc Linh nhưng giá thấp hơn. Cuối năm 2023, Hằng liên hệ N.Đ.Q. (SN 1988, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) mua cây, củ sâm Lai Châu để kinh doanh.

Cơ quan điều tra xác định Hằng biết rõ số sâm mua của Q. là sâm Lai Châu. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn sử dụng tài khoản TikTok “Hằng Lê Sâm Ngọc Linh” để livestream, giới thiệu và chào bán sản phẩm là sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum.

Số sâm Lai Châu được Hằng giới thiệu là sâm Ngọc Linh bị thu giữ. Ảnh: CACC

Tin vào thông tin quảng cáo, nhiều khách hàng nhầm tưởng sản phẩm Hằng bán là sâm Ngọc Linh thật và đặt mua.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án, làm rõ những người liên quan.