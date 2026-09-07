Ngày 7/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết đã phối hợp với các đơn vị, địa phương bắt giữ Cao Ngọc Sáng (SN 1990, trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Cao Ngọc Sáng. Ảnh: Cục C04

Theo thông tin từ Cục C04, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Ngọc Sáng và 5 đối tượng khác để điều tra về các tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Vụ án đang được Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Ngọc Sáng (biệt danh Sáng "Con") là một TikToker chuyên sản xuất, đăng tải các video, clip xoay quanh những mối quan hệ “ngầm”, giang hồ.