Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, điều tra ban đầu vụ 5 người tử vong tại trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa ngày 18/7 cho thấy vụ việc có dấu hiệu tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động". Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người".

Trang trại lợn nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V., công nhân trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng), trong lúc sửa chữa hệ thống điện tại khu bể xử lý chất thải đã rơi xuống hố sâu. Phát hiện sự việc, anh T.V.V.L. cùng 5 công nhân khác xuống ứng cứu nhưng cả 7 người đều có dấu hiệu bị ngạt khí.

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Đến rạng sáng 19/7, 5 người tử vong, 2 người còn lại được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội tiếp tục điều trị.