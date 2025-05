Nguồn thông tin của VietNamNet cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa có động thái mới liên quan đến vụ 2 con gái tố cáo bị cha ruột hiếp dâm trong nhiều năm xảy ra ở quận Bình Thạnh.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã làm việc với gia đình, thông báo có quyết định hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 829/QĐ-ĐTTH ngày 4/2/2025 của Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố vụ án"Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 142, Bộ luật Hình sự.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM) trợ giúp pháp lý miễn phí cho 2 bé gái tố cáo bị cha ruột xâm hại tình dục. Ảnh: Linh An

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 6/2024, người mẹ là bà T.H. (SN 1979) và 2 con gái Q.H. (SN 2004), Q.L. (SN 2007) đến Công an xã Hải Phú (huyện Hải Hậu, Nam Định) để tố cáo ông N.V.K. (SN 1979, là chồng bà T.H. và cha ruột của H. và L.) đã có hành vi hiếp dâm 2 con ruột từ nhiều năm trước, lúc đó 2 bé lần lượt 7 và 10 tuổi. Khi đó, Công an huyện Hải Hậu đã vào cuộc điều tra.

Theo đơn tố cáo, năm 2001, do không chịu nổi người chồng vũ phu, bà T.H. ly thân với ông K. Sau đó, ông K. thường xuyên nhắn tin đe dọa bà T.H.

Giữa năm 2024, bà T.H. và con gái Q.L. có tranh cãi. Bà dọa đưa con về Bắc sống với cha và cháu Q.L. bỏ đi.

Q.L. để lại một lá thư, trong đó kể về việc vào năm 2018, khi cháu mới hơn 10 tuổi, đã bị ông K. xâm hại tình dục 3 lần khi mẹ và chị đi bán hàng.

Sau đó, Q.H. cũng kể lại, kỳ nghỉ hè năm 2011, khi cháu mới 7 tuổi, đã bị cha ruột xâm hại và quấy rối nhiều lần.

Giữa tháng 6/2024, khi ba mẹ con về thăm quê ở Nam Định thì đến công an địa phương để tố cáo ông K.

Do thông tin tố giác của 3 mẹ con bà T.H. thể hiện hành vi của ông K. diễn ra tại 2 căn nhà ở đường Nơ Trang Long và đường Nguyễn Xí (cùng thuộc phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM) nên Công an huyện Hải Hậu đã chuyển nguồn thông tin tố giác tội phạm cho Công an quận Bình Thạnh để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo đơn của bà T.H., tại cơ quan công an ở quê, khi đối chất, ông K. thừa nhận hành vi và xin lỗi các con gái trước sự chứng kiến của nhiều người. Ông K. có 3 lần quỳ gối xin lỗi 2 con gái.

Sau khi tiếp nhận điều tra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã đưa Q.H. và Q.L. đi giám định pháp y.

Được biết, khi Công an quận Bình Thạnh mời làm việc, ông K. không thừa nhận hành vi xâm hại 2 con gái. Ông này cho rằng bà T.H. đã xúi giục 2 con tố cáo ông nhằm gây áp lực để ông chuyển nhượng tài sản cho các con.

Ngày 4/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh có Quyết định số 829/QĐ-ĐTTH về việc không khởi tố vụ án hình sự, lý do là kết quả giám định cả 2 người con gái “không rách màng trinh”, sự việc đã diễn ra quá lâu, ông K. thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội… nên không đủ cơ sở để khởi tố.

Gia đình 2 bé gái có đơn khiếu nại gửi đến VKSND quận Bình Thạnh, Công an TPHCM, VKSND TPHCM. Đồng thời, Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM do luật sư Đỗ Ngọc Thanh (Chi hội trưởng) đã vào cuộc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho 2 người con gái.

Mới đây, ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã quyết định hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh và ra Quyết định khởi tố vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.