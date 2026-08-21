Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật thuộc Điểm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ.

Khu vực nhà xưởng bị cháy rộng khoảng 700m2. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 19/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ cháy tại cơ sở này.

Nhận định đám cháy xảy ra tại xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, có nguy cơ lan rộng, lực lượng chức năng đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện, 2 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 66 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đồng thời, Công an TP Hà Nội đề nghị lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ chi viện. Khoảng 6 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường.

Thời điểm này, lửa đã phát triển lớn kèm nhiều khói và khí độc. Các vật liệu cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, dung môi, khiến nguy cơ cháy lan sang các xưởng liền kề rất cao. Theo cơ quan chức năng, đám cháy đã âm ỉ và phát triển tự do gần một giờ trước khi được phát hiện, báo lực lượng chức năng.

Lực lượng chữa cháy chia thành nhiều mũi, vừa dập lửa, chống cháy lan, vừa tìm kiếm người mắc kẹt. Đến khoảng 11h25, đám cháy được khống chế, không còn nguy cơ cháy lan.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể trong khu vực nhà xưởng.

Đáng chú ý, cơ sở này từng vi phạm quy định về PCCC và bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021. Cơ sở cũng từng bị xử phạt hành chính do không chấp hành quyết định đình chỉ.

Việc khởi tố vụ án nhằm làm rõ nguyên nhân vụ cháy, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan và những vi phạm về PCCC dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.