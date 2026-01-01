Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18h tối 1/1 tại một xưởng phụ tùng ô tô trên đường Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HC

Vào thời điểm trên, người dân sống trên đường Lê Quang Đạo nghe thấy những tiếng nổ vang trời phát ra từ phía bên trong nhà xưởng của công ty chuyên doanh phụ tùng ô tô.

Chỉ trong vài phút, khói đen đặc quánh cuồn cuộn bốc lên cao, kèm cột lửa đỏ rực bao trùm khu vực kho xưởng.

Khói đen bốc cuồn cuộn từ kho xưởng. Ảnh: HC

Do đặc thù của cơ sở kinh doanh phụ tùng ô tô chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, đám cháy lan nhanh và tỏa nhiệt dữ dội.

Người dân và bảo vệ công ty huy động nhiều bình chữa cháy mini để tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Nhiều xe chữa cháy được điều động đến hiện trường. Ảnh: HC

Cảnh sát chia thành nhiều mũi tấn công, vừa phun nước trực diện vào trung tâm đám cháy, vừa nỗ lực khoanh vùng để ngăn chặn lửa cháy lan sang nhà dân và kho xưởng lân cận.

Đến hơn 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.