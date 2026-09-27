Sau 1 tháng vòng loại tại 3 khu vực Bắc- Trung- Nam, VCK môn Bóng chuyền tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI- 2026 đã khai mạc sáng 27/9 tại NTĐ Đại học Hàng Hải Việt Nam (Hải Phòng). VCK quy tụ 16 đội (8 nam, 8 nữ) xuất sắc nhất, tuyển chọn từ 116 đội bóng đến từ các Đại học, Học viện, Cao đẳng trên cả nước.

VCK môn bóng chuyền Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026 quy tụ 16 đội bóng xuất sắc nhất

16 đội bóng xuất sắc nhất gồm: ĐH CNKT TPHCM, Đại học Trà Vinh, ĐH Sư phạm TDTT TPHCM, Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Nông nghiệp Việt Nam và chủ nhà Đại học Hàng hải Việt Nam (nam); Đại học Ngân hàng TPHCM, Đại học Công nghệ TPHCM và Đại học Công thương TPHCM, Đại học TDTT Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên và Trường đại học Thăng Long.

Cuộc so tài của các đội bóng sinh viên diễn ra rất hấp dẫn

Các trận đấu tại Hải Phòng diễn ra từ nay đến ngày 4/10 sẽ chọn ra 2 nhà vô địch môn bóng chuyền (nam và nữ) của Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI- 2026. Trước đó, môn bóng rổ đã hoàn thành vòng chung kết, còn môn bóng đá dự kiến diễn ra tại TP.HCM từ 19 đến 30/10.