Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026) do báo VietNamNet tổ chức vừa khởi tranh sáng 29/4 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập Báo VietNamNet, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập Báo VietNamNet nhấn mạnh giải đấu không chỉ mang ý nghĩa chào mừng cột mốc 80 năm của ngành mà còn là dịp để tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị. Ông cho biết, thông qua hoạt động thể thao, mỗi cán bộ, công chức có thêm cơ hội rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Bên cạnh đó, giải đấu còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tích cực trong toàn ngành. Ông kỳ vọng các vận động viên đều thi đấu hết mình, cống hiến những trận đấu hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Giải đấu mang ý nghĩa thiết thực, hướng tới dấu mốc quan trọng của ngành, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu giữa các Vụ, Ban, đơn vị quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Đây cũng là dịp để các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó thông qua hoạt động thể thao.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa kỷ niệm, giải đấu còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, qua đó giúp đội ngũ cán bộ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Những trận đấu ở nội dung đôi nam nữ hứa hẹn mang đến nhiều màn tranh tài hấp dẫn, kịch tính.

Giải Pickleball không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là biểu tượng cho tinh thần kết nối, lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, đoàn kết trong toàn ngành.

Một số hình ảnh trong ngày khởi tranh giải Pickleball:

Trưởng Ban tổ chức - ông Nguyễn Văn Bá tặng hoa các vận động viên.

Các VĐV chụp ảnh trước giờ khởi tranh.

Giải đấu nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cán bộ, CNVC và người lao động trong Bộ tham gia.

Lực lượng trọng tài, những người mang đến sự công tâm của giải đấu.

Các VĐV thi đấu nỗ lực

Sự tham gia hết mình của các VĐV đem đến thành công cho giải đấu

Nhiều trận đấu diễn ra sôi nổi và hấp dẫn

Ảnh: Đại Nam