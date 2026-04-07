Sự kiện "The Pickleball Princess" tại Hà Nội công bố tay vợt Việt kiều Alix Trương thi đấu cho đội Kamito Pickleball cùng với Lý Hoàng Nam. Sự kiện quy tụ nhiều người chơi pickleball là nghệ sĩ nổi tiếng như Quang Thắng, Tự Long, ca sĩ Tuấn Hưng...

Alix Trương là gương mặt nổi bật trong làng pickleball thế giới.

Alix Trương sinh năm 2005 tại Mỹ, có bố người Việt Nam, đang tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp ở Florida. Cô có điểm trình DUPR 5.8, hiện đứng 11 thế giới đôi nam nữ trên BXH PPA Tour. "Sau nhiều lần về Việt Nam, tôi thấy pickleball ngày càng phát triển. Các VĐV Việt Nam đang dần tiệm cận trình độ cao của thế giới thông qua các giải đấu hàng đầu", Alix Trương cho biết.