Sáng 2/2, Quang Dương - tay vợt Việt kiều liên tục gây tiếng vang lớn ở sân chơi pickleball thế giới trong suốt những năm qua và Wika đã ra mắt bộ sưu tập sản phẩm pickleball.

Quang Dương khao khát Pickleball Việt Nam vươn tầm thế giới

Theo Quang Dương, bộ sưu tập là câu chuyện thi đấu và hành trình vượt giới hạn của tay vợt này. “Những giải đấu quốc tế đầu tiên cho tôi niềm tin rằng pickleball là một môn thể thao hiện đại, giàu tính kết nối và đang bùng nổ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn, từ phong trào quần chúng cho tới thi đấu chuyên nghiệp.

Đây là khoảnh khắc ngọn lửa được thắp sáng trở lại – không phải sự bùng nổ nhất thời, mà là khởi đầu cho một hành trình dài. Tôi mong muốn góp phần đưa pickleball Việt Nam tiến gần hơn với thế giới và truyền cảm hứng để nhiều người dám bước ra khỏi giới hạn của mình", Quang Dương nói.