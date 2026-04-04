Giải Pickleball STour Vietnam Masters 2026 ra mắt sáng 4/4, là một trong những dự án văn hóa - du lịch - thể thao tiêu biểu nhằm lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, hiện đại, đồng thời tạo sân chơi kết nối cộng đồng người yêu Pickleball trên cả nước.

Giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, quy tụ khoảng 7.000 VĐV tham dự ở nhiều hạng mục gồm doanh nhân, nghệ sĩ/KOLs và người đẹp, CLB nghiệp dư và Brand team. Trong đó những nghệ sĩ nổi bật dự kiến tham gia là ca sĩ Hiền Hồ, Minh Quân, diễn viên Minh Tiệp, hoa hậu Ngọc Hân...

Giải diễn ra từ tháng 6-8 tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Tổng giải thưởng của giải là 10 tỉ đồng (gồm tiền mặt và giá trị hiện vật) cho tất cả nội dung và các hạng mục.