Trước đó, khoảng 13h ngày 3/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (qua tỉnh Lâm Đồng), tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 tiến hành dừng kiểm tra xe cứu thương mang BKS 77B-026.xx do ông N.L.A. (57 tuổi) điều khiển chở một người mặc trang phục nhân viên y tế và không có bệnh nhân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện không có giấy đăng ký xe theo quy định và lắp đặt đèn, còi ưu tiên trái phép.

Với các vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Phương tiện bị niêm phong tại chỗ, tạm giữ trong 7 ngày.

Chủ phương tiện là Công ty CP Dược H.P. cũng bị xử phạt 34 triệu đồng vì giao xe không đủ điều kiện cho người điều khiển tham gia giao thông.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 39 triệu đồng.