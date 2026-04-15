Những ngày qua, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lực lượng CSGT đã tổ chức thu gom các mảnh lốp xe vỡ, cao su rơi vãi trên mặt đường, góp phần quan trọng bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông mỗi ngày.

CSGT nhặt một mảnh lốp xe vỡ bị bỏ lại trên cao tốc. Ảnh: V.L

Ghi nhận thực tế cho thấy, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) duy trì tuần tra, kiểm soát liên tục 24/24, đồng thời chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các “chướng ngại vật” nguy hiểm trên tuyến.

Khi phát hiện mảnh lốp xe vỡ, cán bộ CSGT phải dừng xe khẩn cấp, đặt cảnh báo từ xa để đảm bảo an toàn, sau đó trực tiếp xuống đường thu gom từng mảnh cao su giữa dòng phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao.

Những mảnh lốp văng ra sau khi xe bị nổ lốp, nằm rải rác trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lớn, đặc biệt khi các phương tiện di chuyển với tốc độ lên đến 120 km/h.

Một xe tải bị nổ lốp trên cao tốc. Ảnh: A.X

Một cán bộ CSGT cho biết, không ít trường hợp xe bị nổ lốp nhưng tài xế rời đi mà không thu dọn phần lốp vỡ. Sự chủ quan này vô tình biến các mảnh cao su thành “cái bẫy” trên cao tốc.

“Chỉ cần một mảnh lốp nhỏ cũng có thể khiến phương tiện phía sau đang chạy tốc độ cao mất lái, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa, tầm nhìn hạn chế”, vị cán bộ chia sẻ.

Thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn liên hoàn xuất phát từ những vật cản tưởng như vô hại này. Khi di chuyển với tốc độ cao, việc cán phải mảnh lốp có thể khiến tài xế giật mình, đánh lái đột ngột hoặc phanh gấp, từ đó dẫn đến va chạm dây chuyền.

Cần có chế tài để nâng cao ý thức lái xe trên cao tốc

Anh Võ Chí Tâm (tài xế ngụ TPHCM) cho rằng, việc bỏ lại mảnh lốp ô tô sau khi sự cố không chỉ cho thấy sự thiếu trách nhiệm của người lái xe, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện khác. Theo anh, hành vi này cần bị lên án, đồng thời phải có chế tài đủ sức răn đe nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT tuần tra trên cao tốc, thu dọn vật cản nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Ảnh: V.L

“Cao tốc là tuyến đường có tốc độ lưu thông cao, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn. Việc giữ gìn mặt đường thông thoáng, sạch sẽ không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay của mỗi tài xế”, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 chia sẻ.

Vị đại diện CSGT cũng khuyến cáo các tài xế cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trên cao tốc. Trước mỗi hành trình, cần kiểm tra kỹ tình trạng lốp xe, đảm bảo áp suất và độ mòn đạt tiêu chuẩn, hạn chế tối đa nguy cơ nổ lốp khi đang di chuyển.

Việc xử lý đúng kỹ năng khi gặp sự cố nổ lốp đóng vai trò trong việc giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông. Trong nhiều trường hợp, phản xạ hoảng loạn như đạp phanh gấp hay đánh lái đột ngột chính là nguyên nhân khiến phương tiện mất ổn định, đặc biệt khi đang chạy ở tốc độ cao.

Các tài xế cần kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông trên cao tốc để bảo đảm an toàn, tránh tai nạn do sự cố nổ lốp. Ảnh: A.X

Do đó, nếu giữ được bình tĩnh và chủ động giảm tốc độ từ từ, phương tiện sẽ dần lấy lại cân bằng, qua đó hạn chế tối đa nguy cơ va chạm. Khi đã đưa xe vào làn dừng khẩn cấp và đặt cảnh báo theo quy định, tài xế nên liên hệ ngay lực lượng chức năng qua số 19008099 để được hỗ trợ kịp thời.

