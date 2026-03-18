Ngày 18/3, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một tài xế xe ben do có hành vi bám làn trái khi lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Xe tải bám làn trái trên cao tốc bị CSGT phát hiện. Ảnh: Đội CSGT 6

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến, lực lượng chức năng phát hiện xe ben BKS 75A-384.xx do nam tài xế điều khiển chạy bám ở làn sát dải phân cách giữa (làn trái), đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Tổ công tác đã dừng phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế theo điểm b, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT lập biên bản đối với tài xế xe ben. Ảnh: Đội CSGT 6

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, ngày 19/1/2026, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định 73 về điều chỉnh tổ chức giao thông, phân làn và quy định tốc độ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo đó, xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ không được đi vào làn 1 (sát dải phân cách giữa).

Thời gian qua, đa số tài xế chấp hành quy định, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn ghi nhận một số trường hợp vi phạm. Hành vi bám làn trái gây cản trở xe xin vượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông tuân thủ quy định phân làn, không duy trì thói quen đi làn trái khi không cần thiết; không sử dụng rượu bia, điện thoại khi lái xe, giữ khoảng cách và chấp hành tốc độ.

Khi gặp sự cố, tài xế cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và đặt biển báo theo quy định; có thể liên hệ hotline 1900.8099 để được hỗ trợ.