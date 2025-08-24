Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 23/8, Công an phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo từ người dân, tại tổ 29 xảy ra vụ việc một đối tượng vừa dùng kiếm đâm vào bụng em dâu.

Ngay sau đó, Công an phường Phan Đình Phùng đã triển khai lực lượng tới hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đối tượng gây án có biểu hiện không tỉnh táo, dùng kiếm đe dọa, ngăn lực lượng công an tiếp cận. Sau khi vận động, thuyết phục, tận dụng khi đối tượng sơ hở, tổ công tác của công an phường nhanh chóng ập vào tước vũ khí, khống chế thành công đối phương.

Trong quá trình khống chế, đối tượng dùng dao lam tấn công lại tổ công tác, khiến một cán bộ công an phường bị thương phía dưới cằm, phải khâu 21 mũi.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên thăm cán bộ Công an phường Phan Đình Phùng bị thương.

Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, cùng các Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Phan Đình Phùng đã phối hợp điều tra, xử lý các đối tượng đồng thời đưa cán bộ, chiến sĩ bị thương đi điều trị.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên và đại diện một số đơn vị thuộc công an tỉnh đến thăm hỏi, động viên cán bộ công an bị thương.