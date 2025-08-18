Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h, ngày 17/8, tại khu vực cổng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 (tên trước đây là Cơ sở cai nghiện ma tuý Gia Minh) tại phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng, xuất hiện một nhóm đối tượng tụ tập gây rối trật tự công cộng. Trong số này có Phạm Văn Trường (SN 1993, trú tại thôn Phù Lưu 2, xã Việt Khê, TP Hải Phòng).

Nhóm này mang theo băng rôn và tiến hành phát trực tiếp lên mạng xã hội, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Lúc này, Thiếu tá Phạm Văn Thắng (SN 1978) - cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hải Phòng, đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại trụ sở trung tâm đã tiếp cận, yêu cầu các đối tượng chấm dứt hành vi vi phạm và rời khỏi khu vực.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành, các đối tượng đã dùng hung khí tấn công khiến Thiếu tá Thắng bị thương nặng, trong đó có một nhát chém đã làm đứt ngón cái bàn tay phải của anh.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Thiếu tá Thắng được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Các đối tượng Phạm Văn Trường, Vũ Hữu Cương, Đỗ Thành Đạt và Trần Ngọc Tân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ gồm Phòng CSHS, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an phường Bạch Đằng và Công an xã Việt Khê nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án và các cá nhân liên quan.

Qua đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ được Phạm Văn Trường.

Chỉ trong hơn 3 giờ đồng hồ sau, các lực lượng Công an thành phố đã bắt giữ được ba đối tượng còn lại gồm: Vũ Hữu Cương (SN 1995), Đỗ Thành Đạt (SN 2004, cùng trú xã Việt Khê, TP Hải Phòng), Trần Ngọc Tân (SN 2004, trú phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng).

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Trường, Cương, Đạt và Tân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.