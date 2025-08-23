Ngày 23/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vào tối ngày 21/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao, bất ngờ lao thẳng vào một chốt bảo vệ, khiến một đại úy cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bị thương nặng.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, trên không gian mạng đã xuất hiện một số bình luận tiêu cực, mang tính chất xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng chức năng. Trong số đó, có một trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên đã bị phát hiện và xử lý bước đầu.

Cụ thể, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh và làm việc với đối tượng Đ.T.H.T. (40 tuổi, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên), người đã sử dụng tài khoản cá nhân để đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm lực lượng chức năng.

Bình luận của Đ.T.H.T. về vụ việc nêu trên gây phẫn nộ trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Tại cơ quan Công an, bà T. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và khai rằng, sau khi xem đoạn video trên mạng xã hội vào đêm 21/8, trong lúc bức xúc đã đăng bình luận mà không cân nhắc hậu quả.

Hiện Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng Đ.T.H.T. theo đúng quy định nhằm răn đe và ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.

Công an tỉnh Thái Nguyên cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, có trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, tránh chia sẻ hoặc đăng tải các nội dung xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, trọng đại.