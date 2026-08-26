Giá vàng hôm nay 26/8/2026 trên thị trường quốc tế điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh. Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn vẫn ở vùng cao, quanh 150-154 triệu đồng/lượng.

Khảo sát lúc 9h45 phút ngày 26/8, giá vàng miếng tại SJC (Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn), Phú Quý, PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 147,6–150,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, Mi Hồng - thương hiệu vàng tư nhân lớn tại TP.HCM lại niêm yết vàng miếng ở mức 149 - 150,5 triệu đồng/lượng, cao hơn các thương hiệu trên 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng thấp hơn 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Khách tới giao dịch vàng tại Mi Hồng vào sáng ngày 26/8 ở mức vừa phải. Ảnh: Thu Hà

Đối với vàng nhẫn, giá vàng có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 147,1–150,1 triệu đồng/lượng, giá không đổi so với phiên hôm qua. Tại PNJ, vàng nhẫn ở mức 147,5-150,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên giá vàng nhẫn tại Mi Hồng đang cao hơn thương hiệu khác ở chiều mua vào là 149 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 150,5 triệu đồng/lượng.

Dù giá vàng biến động nhẹ, hoạt động giao dịch tại các thương hiệu lớn không mấy nhộn nhịp. Ghi nhận lúc 10h ngày 26/8 tại một số chi nhánh Mi Hồng ở TPHCM, lượng khách mua bán ở mức vừa phải, không còn cảnh xếp hàng mua vàng như cuối tháng 7.

Hai cửa hàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, đều có sẵn vàng nhẫn và vàng miếng SJC, không giới hạn số lượng khách mua hoặc bán. Các cửa hàng cũng thu mua vàng của thương hiệu khác.

Khách đến giao dịch chủ yếu mua vào, trong khi số người bán ra khá ít.

Người dân vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ tăng. Ảnh: Thu Hà

Trao đổi với PV VietNamNet, bà T., trú tại phường Bàn Cờ (TPHCM), cho biết vừa mua 3 chỉ vàng nhẫn trơn với tổng giá 45,15 triệu đồng, tương đương 15,05 triệu đồng/chỉ. Theo bà, giá vàng đang tăng trở lại nên bà quyết định mua để tích trữ.

Bà T. cho hay, sáng 26/8, một số khách đến trước bà giao dịch vàng miếng. Cửa hàng vẫn có vàng để bán, song phần lớn khách hàng lựa chọn vàng nhẫn.

Khi nghe PV đề cập ý định bán vàng vì lo ngại giá biến động, bà T. khuyên nên cân nhắc. Theo bà, thị trường trong tháng 7 khá trầm lắng, các thương hiệu cũng không bán ra ồ ạt. Vì vậy, đây là thời điểm thích hợp để mua khi giá còn tốt và không phải xếp hàng chờ đợi.

Trong khi đó, chị Thúy, trú tại phường An Hội Tây (TPHCM), vừa bán 2 chỉ vàng nhẫn để có tiền lo cho con trai vào đại học. “Nếu không vì việc cá nhân, tôi sẽ tiếp tục nắm giữ vàng”, chị nói.

Không chỉ tại Mi Hồng, một số thương hiệu vàng như PNJ, SJC hoặc thương hiệu vàng tư nhân tại TP.HCM như Kim Phát, Kim Trang… lượng khách giao dịch thưa thớt, thậm chí một số cửa hàng không có khách hàng nào.

Theo các chuyên gia, hiện nay sức mua vàng đang chậm không phải là do người dân “sợ” vàng sau nhiều biến động. Có nhiều nguyên nhân tác động trong đó có yếu tố mùa vụ.

Trước đó trả lời VietNamNet, chuyên gia vàng Trần Duy Phương nhìn nhận, tháng 6 và tháng 7 âm lịch thường là giai đoạn ảm đạm của thị trường vàng. Thị trường được dự đoán là bắt đầu ấm dần từ khoảng giữa tháng 8 âm lịch, dịp Trung thu, và sôi động hơn từ tháng 11 âm lịch đến tháng 12 dương lịch, thời điểm cận Tết.