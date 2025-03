Eutelsat S.A., có trụ sở tại Paris được thành lập năm 1977 như một tổ chức liên chính phủ và tư nhân hóa vào năm 2001.

Sau khi sáp nhập với OneWeb của Anh vào năm 2023, Eutelsat trở thành nhà vận hành vệ tinh lớn thứ ba toàn cầu về doanh thu, cạnh tranh trực tiếp với các công ty như Starlink, SES S.A. (Luxembourg), và Intelsat.

Công ty cung cấp dịch vụ kết nối qua vệ tinh, bao gồm truyền hình, viễn thông, và Internet tốc độ cao, với mạng lưới phủ sóng tại châu Âu, Trung Đông, châu Phi, một phần châu Á, và châu Mỹ.

Eutelsat có cả vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh (GEO) và vệ tinh quỹ đạo thấp Trái đất (LEO), song chủ yếu sử dụng (GEO) ở độ cao 36.000km thông qua hệ thống OneWeb cho phép cung cấp dịch vụ truy cập Internet tại các khu vực xa xôi không có hạ tầng viễn thông truyền thống.

Với quy mô và công nghệ hiện tại, Eutelsat khó có thể thay thế hoàn toàn Starlink tại Ukraine. Ảnh: Eutelsat Group

Theo Eutelsat Official Website, công ty nhấn mạnh sứ mệnh cung cấp kết nối toàn cầu, loại bỏ rào cản trong giao tiếp, và hỗ trợ các giải pháp cho doanh nghiệp, chính phủ và tổ chức.

Chiến lược cạnh tranh với Starlink

Starlink, thuộc SpaceX, đã trở thành nhà cung cấp Internet vệ tinh hàng đầu thế giới nhờ mạng lưới hơn 7.000 vệ tinh LEO, cung cấp tốc độ cao và độ trễ thấp, đặc biệt ở các khu vực nông thôn và vùng chiến sự như Ukraine kể từ đầu cuộc chiến.

Có tranh cãi lớn về sự phụ thuộc vào Starlink, đặc biệt khi Mỹ tạm dừng hỗ trợ, dẫn đến lo ngại về an ninh quốc gia và sự ổn định của dịch vụ. Bộ trưởng ngoại giao Ba Lan, Radoslaw Sikorski, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, nhấn mạnh rằng Ba Lan đang tài trợ khoảng 50 triệu USD mỗi năm cho Starlink ở Ukraine và có thể tìm nhà cung cấp khác nếu SpaceX không đáng tin cậy.

Tuy nhiên, Eutelsat lập luận rằng ngay cả với chỉ 630 đơn vị vệ tinh, được hỗ trợ bởi 35 vệ tinh liên kết ở quỹ đạo địa tĩnh cao hơn, công ty Pháp này vẫn cung cấp các khả năng tương tự như Starlink ở châu Âu.

Theo Bloomberg, CEO Eva Berneke của Eutelsat đã xác nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng công ty đang thảo luận với EU để thay thế Starlink ở Ukraine, với kế hoạch triển khai khoảng 40.000 thiết bị đầu cuối trong vài tháng. Bà nhấn mạnh rằng Eutelsat đã có hàng nghìn thiết bị đầu cuối OneWeb ở Ukraine, nhưng cần sự hỗ trợ tài chính và hậu cần từ EU để mở rộng quy mô.

Những thách thức

Eutelsat, với tư cách là công ty châu Âu, được xem là lựa chọn thay thế đáng tin cậy tiềm năng, nhưng vẫn phải đối mặt với áp lực từ quy mô và chi phí. Một chi tiết bất ngờ là, mặc dù cạnh tranh, Eutelsat vẫn sử dụng tên lửa SpaceX để phóng vệ tinh, theo CNBC.

Trở ngại chính là chi phí. Theo The Register, thiết bị đầu cuối OneWeb có giá khoảng 10.000 USD, cao hơn nhiều so với thiết bị Starlink (khoảng 600 USD). Cùng với đó, do sử dụng chủ yếu mạng lưới GEO, độ trễ của Eutelsat lên đến 240 ms (so với 20-40 ms của Starlink do công ty Mỹ sử dụng các vệ tinh chỉ cách trái đất 550km). Do đó, không lý tưởng với các ứng dụng nhạy cảm độ trễ như chơi game, họp video hay mục đích quân sự.

Tại châu Âu, Eutelsat có các gói cước bao gồm: gói Cơ bản là 39 euro/tháng (20 Mbps), gói Tiêu chuẩn khoảng 49 euro/tháng (50 Mbps) và gói Cao cấp là 59 euro/tháng (tối đa 100 Mbps).

Trong khi đó, tốc độ truy cập Starlink đang cung cấp thường từ 50-200 Mbps, thậm chí lên đến 220 Mbps, phù hợp hơn cho các ứng dụng yêu cầu dữ liệu thời gian thực.

Để thay thế hoàn toàn dịch vụ của Starlink, theo ước tính Eutelsat cần phải có ít nhất 40.000 cổng kết nối đầu cuối mới có thể đáp ứng cho cả người dùng dân sự và quân sự. Đây là một số lượng đòi hỏi thời gian sản xuất phải lên đến vài tháng với nguồn đầu tư kinh phí không nhỏ.

Ngoài Eutelsat, một số công ty khác cũng được liệt kê là đối thủ của Starlink, như SES S.A. (Luxembourg), Telesat (Canada), và Project Kuiper của Amazon. Orange, một công ty viễn thông Pháp, cũng cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh thông qua hợp tác với Nordnet (Thụy Điển), nhưng không sở hữu hệ thống vệ tinh riêng, do đó không được xem là đối thủ trực tiếp như Eutelsat.